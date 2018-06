Bad Liebenzell Gefahr durch Alleingänge

Ob nun der neue Ausschuss eine Lösung des Konfliktes bewirken kann, steht in den Sternen. Nachdem sich die europäische Vereinigung 40 Jahre lang zu einer Erfolgsge-schichte entwickelt habe, gefährdeten mittlerweile nationale Alleingänge die Eintracht der Union, beschreibt Simon die derzeitige Konfliktsituation. Weil deshalb nichts mehr so richtig klappe, komme es zunehmend zu nationalen Alleingängen. Die Stunde der Nationalstaaten quer durch Europa habe geschlagen. "Das macht Europa kaputt", befürchtet Simon. Europa müsse endlich erwachsen werden, fordert der Finanzexperte, nachdem er auf zahlreiche andere Schwächen in der Zusammenarbeit hingewiesen hatte. Dazu gehören unter anderem auch die desolaten Zustände im Militärbereich, das vollkommene Versagen bei der gemeinsamen Unter-stützung des arabischen Frühlings sowie gravierende Uneinigkeiten in der Flüchtlingspolitik.