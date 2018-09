Bad Liebenzell Gäste können sich schnell orientieren

Bad Liebenzell. Die neuen Schilder befinden sich an der Unterführung von der Paracelsus-Therme zum Kurpark, zwischen dem Kur- und dem Rathaus, am Badweg zwischen dem Kurhaus und der Nagold, auf der Höhe des Planetenweges in der Nähe des Thermenhotels sowie am Parkplatz des "badhaus1897", teilte Tourismus-Direktorin Kerstin Weiss mit.

Standorte der Parkplätze eingetragen

Auf jedem Schild befindet sich ein Ortsplan von Bad Liebenzell. Pfeile zeigen an, in welcher Richtung das Freibad, das Monbachtal, die Innenstadt, Calw und Pforzheim liegen. Eine Legende erklärt die Symbole mit den entsprechenden Attraktionen im Kurpark.