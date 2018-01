"Open House" heißt es beim Bad Liebenzeller Cloggingverein "Funny Taps" am Sonntag, 28. Januar, ab 15 Uhr im Gemeindezentrum in Monakam. Der Verein stellt die moderne Stepptanzart aus den USA vor. Am kostenfreien Schnuppernachmittag dürfen Besucher sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Hierbei präsentieren die Tänzer anhand vieler Darbietungen die Vielfältigkeit des Stepptanes. Es gibt Kaffee und Kuchen. Für weitere Informationen stehen die Trainer zur Verfügung. Ein neuer Anfängerkurs startet am Dienstag, 6. Februar. Foto: Verein