Bad Liebenzell Friedenslicht kommt nach Unterhaugstett

Das Friedenslicht ist eine ökumenische Aktion zur Advents- und Weihnachtszeit. Das Licht aus Bethlehem ist ein Symbol der Sehnsucht nach Frieden, die tief in den Menschen steckt. Gleichzeitig erinnert das Friedenslicht an die Verantwortung, sich stets für den Frieden in der Welt zu engagieren. Die Pfadfinder vertrauen auf die Verheißung Gottes – und bauen darauf, dass auch die Kriegsparteien in aller Welt gegenseitiges Vertrauen wagen können.

Das Friedenslicht wird als Zeichen der Versöhnung, des Friedens und der Völkerverständigung jährlich nahezu in der ganzen Welt verteilt. Mit Teilnehmern in vielen Regionen Deutschlands brennt das Licht aus Bethlehem jedes Jahr in vielen Haushalten, Kirchen und Unternehmen.

Die im Ring deutscher Pfadfinderbünde zusammengeschossenen deutschen Pfadfinderverbände wie der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP), die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) und der Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) leisten Friedensarbeit.

Sie suchen den Dialog mit Menschen anderer Überzeugungen. Mit vielen Aktionen bekennen sie ihren Glauben und treten für Frieden und Gerechtigkeit ein.