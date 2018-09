Bad Liebenzell Flüchtlingen Hoffnung geben

Über das Thema "Glaube als Beziehung" sprach Mihamm Kim-Rauchholz. Sie ist Dozentin an der Internationalen Hochschule Liebenzell. Das Kennzeichen des christlichen Glaubens sei nicht, dass er den Menschen automatisch bewahre vor Zweifeln, Enttäuschungen, Krankheit oder Tod. "Was den Glauben an Christus so besonders macht, ist, dass er eine Beziehung zu dem lebendigen und wahren Gott ist und dass er in den Stürmen des Lebens unseren Blick auf diesen Gott richtet." Der Beziehungsaspekt sei ein zentraler Wesenszug des Glaubens. "Es ist das unverkennbare Merkmal einer echten Liebe und auch Freundschaft, dass sie die Lasten des Anderen trägt ohne zu fragen: Ist das jetzt wirklich nötig?"

Bei Sponsorenlauf kommen mehr als 20 000 Euro zusammen

Von einem Sponsorenlauf berichtete Thomas Haid. Er ist Leiter der Kommunikation bei der Liebenzeller Mission. Am Vortag des Missionsfestes waren rund 140 Läufer unterwegs. Die Strecke verlief von Schwaigern bei Heilbronn bis nach Bad Liebenzell. An 17 Stationen konnten die Läufer ein- und aussteigen.

Der Erlös des Laufs ging an die Aktion "Weltweit Hoffnung schenken", mit der benachteiligte Menschen im afrikanischen Burundi unterstützt werden. Insgesamt kamen mehr als 20 000 Euro zusammen. Der Rektor der Internationalen Hochschule Liebenzell (IHL), Volker Gäckle, sagte, dass zum Semesterbeginn 82 neue Studenten an der IHL sowie der Interkulturellen Theologischen Akademie ihr Studium begonnen hätten: "Sie sehen, wir haben volle Häuser." In der Mittagspause konnten die Besucher ins Gespräch mit den Missionaren kommen. Für Kinder und Teenager wurde jeweils ein Programm angeboten.

Die Liebenzeller Mission ist mit rund 230 Mitarbeitern in 25 Ländern eine der großen evangelischen Missionsorganisationen in Deutschland. Zweimal im Jahr veranstaltet sie Missionsfeste für Freunde und Interessierte.