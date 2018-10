Bad Liebenzell Flüchtlingen die deutsche Geschichte nahegebracht

Zunächst wurde ein Video-Film vom Fall der Berliner Mauer gezeigt. Weitere Szenen vermittelten die Stimmung bei den Bürgern der DDR vor 29 Jahren.

Beeindruckend für die Flüchtlinge waren Fluchtszenen vom August 1989, als Tausende DDR-Bürger über die ungarische Grenze nach Österreich flohen und später in die Bundesrepublik zogen. Gezeigt wurden auch Szenen in der Prager Botschaft. Der Video-Film zeigte die Ereignisse in Berlin anlässlich des 40. Jahrestages der Gründung der DDR. Zwei Tage später skandierten am 9. Oktober 1989 in Leipzig mehr als 70 000 Demonstranten: "Wir sind das Volk."

Pressefreiheit gefordert