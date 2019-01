Bad Liebenzell Feuerwehr rückt zu Dachstuhlbrand aus

Bad Liebenzell - Zu einem Dachstuhlbrand in der Talstraße in Maisenbach wurde die Feuerwehr am Montagmittag gegen 13 Uhr gerufen. Aus bislang unbekannten Gründen geriet die Dachdämmung einer privaten Werkstatt in einem Nebengebäude eines Einfamilienhauses in Brand. "Wir mussten das Dach im rückwärtigen Bereich öffnen, das sich die Flammen in der Isolierung festgesetzt hatten", fasste Thomas Bäuerle, Gesamtkommandant der Feuerwehr Bad Liebenzell zusammen. Zur Unterstützung des Löschangriffs war deshalb auch die Feuerwehr Schömberg inklusive Drehleiter im Einsatz.