Bad Liebenzell Fast wie im Tollhaus

Bad Liebenzell-Möttlingen. "Wenn ich einmal reich wär" besang einst der Anatevka-Milchmann Tewje seine Träume. Aber so einfach geht das Reichsein ganz und gar nicht. Das mussten auch Schlosser Max Steiner (Mario Gäckle) und sein nachbarlicher Freund Manfred Hasenberg (ein gelungenes Debüt von Fabian Haug) feststellen.

Permanente Ebbe

Im Hause Steiner herrscht permanente Ebbe in der Kasse. Peinlich wenn immer mal wieder mal der Strom abgeschaltet wird oder wenn Frau Elvira (Heike Vorgrümler) das Essen im Flecka erbetteln muss. Zum Hoffnungsschimmer wird deshalb die Nachricht, dass "Klunker Karle", ehemaliger Kumpan von Max und Manfred, im Knast verstorben ist. Da erinnert sich Max nämlich an das ihm von Karl anvertraute Kuvert. In diesem befanden sich, oh Wunder, die Diamanten aus Karls Raubzügen. Eine spannende Räuberpistole ent­wickelt sich, denn Max und Manfred können mit dem Fund nicht glücklich werden. Permanent lauern im Hintergrund Polizist Rudolf Held (Kevin Bohnenberger) mit seiner neugierigen Frau Waltraut (Sonja Gellert). Ein Teil der Glitzerbeute wird in Amsterdam verscherbelt, und das große Versteckspiel in "Scheißhäusle", "Bottscham-ber" oder durchlöcherten Unterhosen kann beginnen. Obwohl von der Bühne her ein hohes Maß an Informationen vermittelt werden muss, wird es nie langweilig. Das Publikum bedankt sich immer wieder mit Lachsalven für allerlei skurrile Situationen und flotte Sprüche. Es klatscht sogar begeistert mit, als Manfred schnapslaunig das Lied vom alten Kameraden ("Klunker Karle") zum Besten gab.