Bad Liebenzell Familie droht in Kürze die Obdachlosigkeit

Mutter Patricia hat ebenfalls zwei Berufe gelernt. Die heute 61-Jährige ließ sich zunächst zur Einzelhandelskauffrau ausbilden und arbeitete in diesem Beruf. Später absolvierte sie noch eine Ausbildung zur Krankenschwester und arbeitete 30 Jahre lang in der Krankenpflege. Insgesamt war sie fast 40 Jahre berufstätig: "Wir waren schon immer eine fleißige Familie." Wegen körperlicher Gebrechen ist sie inzwischen in Rente. Seit sie von ihrem Mann getrennt ist, lebt sie mit ihren Töchtern in Maisenbach-Zainen.

Wahnsinnig schwer, behindertengerechte Bleibe zu finden

Seit zwei Jahren sucht Patricia Gruel nun schon mit ihren Töchtern eine andere Wohnung – bislang ohne Erfolg. Gerne würde sie mit ihnen wieder in die Gemeinde Schömberg ziehen. Dort hat es ihr sehr gut gefallen. Sie lebte 16 Jahre lang im Schömberger Ortsteil Langenbrand mit ihrer Familie. Für die drei Frauen ist es wahnsinnig schwer, eine behindertengerechte Bleibe zu finden. Sie haben auch Baugenossenschaften und Wohlfahrtsverbände angeschrieben. Dabei muss es nicht unbedingt Schömberg sein. Auch Bad Liebenzell, Neuenbürg, Dobel, Engelsbrand und Büchenbronn wären für sie in Ordnung. "Wir suchen, suchen, suchen und suchen und kommen nicht zum Ziel", so Mutter Patricia Gruel: "Wir sind mittlerweile verzweifelt."

Die drei Frauen haben noch drei kleine Hunde: Die jeweils dreijährigen Jimmy und Shila sind die Eltern der zweijährigen Lucy. "Sie sind so gut erzogen", versichert Patricia Gruel.

Bis 30. September muss die derzeitige Wohnung geräumt sein. Die Familie könnte bis zu 750 Euro Kaltmiete bezahlen. "Das ist das Äußerste", sagt Patricia Gruel. Seit einem Dreivierteljahr sind die Frauen am Packen. Die Wohnung steht voll mit Kartons. Der Auszug an sich könnte recht schnell gehen.

Alina Mundi, Leiterin des Ordnungsamtes Schömberg, sagte auf Anfrage des Schwarzwälder Boten, dass bei drohender Obdachlosigkeit immer diejenige Kommune zuständig sei, in der die Familie zuletzt ihren Wohnsitz gehabt habe. Damit wäre Bad Liebenzell zuständig. Bürgermeister Dietmar Fischer versicherte, dass sich die Stadt um eine Lösung bemühen werde. Er räumte ein, dass der Wohnungsmarkt für manche Zwecke sehr beschränkt sei. Dies gelte gerade dann, wenn sie barrierefrei sein müsse. Er sagte, dass die Stadt Bad Liebenzell noch in diesem Jahr eine Wohnungsbaugesellschaft gründen werde. Er hofft, dass es in drei bis vier Jahren eine größere Zahl an bezahlbaren Wohnungen auf dem Markt geben werde.