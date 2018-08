Bad Liebenzell Es wird eine Fortsetzung geben

"2019 oder 2020 gibt es eine Fortsetzung", sagte Koch. Es stehe aber noch nicht fest, ob es den Open Air Sommer jährlich oder alle zwei Jahre geben werde. Bei der Premiere in diesem Jahr habe das Wetter etwas einen Strich durch die Rechnung gemacht, so Koch. Das galt nicht für den Freitagabend, als die Udo Jürgens Tribute-Band "SahneMixx" und Schlager-Urgestein Bernhard Brink auftraten.

Große Werbewirkung

"Am Samstag- und Sonntagabend wurden die Erwartungen nicht ganz erfüllt", räumte Koch ein. Am Samstagabend waren Nachwuchsbands zu hören. Am Sonntagabend trat unter anderem Nils Strassburg als Elvis Presley auf. Bei kühlen Temperaturen blieb der eine oder andere fern. Doch die anwesenden Gäste seien begeistert gewesen, so Koch. Zudem freute er sich über die große Werbewirkung für Bad Liebenzell. Er schätzt, dass 3500 bis 4000 Besucher zum Open Air Sommer kamen.