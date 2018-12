Bad Liebenzell Erstes Kindermusical der Liebenzeller Gemeinschaft Altburg

Nach Dankesworten an Kinder und Mitarbeiter und der Einladung zu den Gottesdiensten in der Weihnachtszeit beendete Daniel Keller den Abend durch ein Segensgebet. Da das Projekt den Kindern und Mitarbeitern große Freude bereitete, ist ein erneutes Musicalprojekt nicht ausgeschlossen.

Die Liebenzeller Gemeinschaft Altburg wurde Anfang der 1920er-Jahre gegründet. Die Gottesdienste in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße 4 werden sonntags von rund 160 Gästen besucht. Darüber hinaus gibt es viele wöchentlichen Angebote für Kinder und Jugendliche, Kleingruppen sowie spezielle Veranstaltungen. Die Liebenzeller Gemeinschaft Altburg (www.lgv-altburg.de) gehört zum Liebenzeller Gemeinschaftsverband mit Sitz in Bad Liebenzell, einem gemeinnützigen Werk innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland.