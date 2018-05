Bad Liebenzell Erster Familientag entlang der Nagold

Im Kurpark heißt es von 11 bis 12.30 Uhr "Jazz im Park" mit der Band "halfpast7". Die Kleinen dürfen sich beim Ponyreiten, Kinderschminken und auf dem Kinderkarussell vergnügen.

An einem Infostand der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald bekommen Interessierte Informationen über besondere Angebote für Familien in der Region. Im Sophi Park darf das Bad Liebenzeller Heilwasser direkt aus der Quelle probiert werden. Kinder haben an einer speziellen Station viele Möglichkeiten zum Spielen. Der Waldkindergarten Räubernest bietet im Café badhaus 1897 die Gelegenheit, Gegenstände aus Naturmaterialien zu basteln. Am Mineralbrunnen wird die Gelegenheit geboten, mit Klettergurt und Seil gesichert, einen Kistenturm zu erklimmen. Darüber hinaus gibt es bei einem Gewinnspiel tolle Preise zu gewinnen.

Auch an die Fußball-Fans haben die Organisatoren gedacht. Ab 17 Uhr kann zum Abschluss des Familientages in der Konzertmuschel im Kurpark das WM-Spiel Deutschland gegen Mexiko gesehen werden.

Gottesdienst im Grünen unterhalb der Burg

An diesem Sonntag laden zudem etliche Schwarzwaldvereine, die Kommunen sowie die Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald unter dem Motto "Wanderbares Nagoldtal" zu Touren ein. So startet eine Wanderung am Bahnhof in Bad Liebenzell. Unterhalb der Burg nimmt die Gruppe ab 9.30 Uhr an einem Gottesdienst im Grünen teil. Danach geht es über den Rattenkönig am Polarion vorbei ins Monbachtal und danach in den Kurpark. Eine Radtour startet um 9.30 Uhr am Bahnhof. Vorbei am Stadtsee geht es hoch zur Burg. Weitere Stationen der Fahrradfahrer sind unter anderem das Monbachtal, der Stadtteil Monakam sowie der Panoramaweg. Außerdem wird der Sophi Park besucht.

Auf einer Länge von 5000 Metern gibt es beim Familientag in Bad Liebenzell viele Angebote.

