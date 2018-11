Bad Liebenzell Erneute Kritik am Kanalsystem geübt

Bad Liebenzell. Zuvor wurde im Rahmen des Tagesordnungspunktes Bürgeranfragen ein Thema angeschnitten, das zu einem kommunalen Dauerbrenner werden könnte. Ein Unterhaugstetter Bürger erinnerte zum wiederholten Mal an das Hochwasser infolge eines Starkregens im Mai diese Jahres. Zahlreiche Keller eines Wohnviertels waren damals vor allem deshalb vollgelaufen, weil das in den 1950er- und 1960er-Jahren stammende Kanalsystem nicht mehr den heutigen Ansprüchen entspricht. Wie der aktuelle Sachstand der Planungen für das Abwasser-Kanalsystem sei, und wie weit die speziellen Planungen zur Beseitigung der Schwachstellen in Unterhaugstett seien, wollte der Bürger wissen. Dazu, warum das größte Risiko am Knotenpunkt von Stuttgarter und Calwer Straße nicht vorab realisiert werde. Außerdem, wie die Stadt Oberflächenwasser abzuleiten gedenke, damit es nicht mehr die Kapazitäten des Kanals in der Calwer Straße belaste und damit die Rückstaugefahr vergrößere.

Keine Einzellösungen angebracht

Bürgermeister Dietmar Fischer teilte dazu mit, dass der Allgemeine Kanalplan (AKP) als Gesamtlösung in Arbeit sei. Einzellösungen seien deshalb nicht angebracht, da sie sich an anderen Stellen negativ auswirken könnten. Deshalb komme nur eine AKP-Gesamtlösung in Betracht.