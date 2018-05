Bad Liebenzell Enge Kontakte geknüpft

Wer Gäste aus Frankreich aufnehmen möchte, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 07052/40 82 06 oder unter der E-Mail-Adresse drabon@bad-liebenzell.de zu melden.

Trinkhalle wird eingeweiht

Am Donnerstagvormittag, 10. Mai, werden die ersten Gäste aus Frankreich begrüßt. Mit ihren deutschen Freunden besuchen die den Gasometer in Pforzheim. Ab 16 Uhr sind sie bei der Einweihung der Trinkhalle dabei. Dabei wird in der Trinkhalle eine Ausstellung eröffnet. Gegen 18 Uhr werden weitere Gäste empfangen. Um 19 Uhr ist der Fassanstich zum Jubiläums-Bierfest zwischen Trinkhalle und Kurhaus. Dabei spielt Rudis Blechhaufen auf. Um 21 Uhr wird dort eine Ausstellung zum Thema "25 Jahre Städte-Partnerschaft" eröffnet.

Am Freitag, 11. Mai, gibt es ab 10 Uhr einen Rundgang durch die Stadt. Dabei wird das Feuerwehrhaus besucht. Um 14 Uhr beginnt im Sophi Park ein Boule-Turnier. Anschließend gibt es eine Weinverköstigung mit der Bad Liebenzeller Weingilde. Um 19 Uhr beginnt der Festakt im Spiegelsaal des Kurhauses. Dabei spielt der Musikverein Bad Liebenzell-Beinberg.

Am Samstag, 12. Mai, wird um 11 Uhr im Foyer der Paracelsus-Therme die Ausstellung "l’art sans frontiers" eröffnet. Das heißt "Kunst ohne Grenzen". Ab 16 Uhr gibt es ein Tauziehen sowie Indiaca-Spiele auf dem Sportplatz in Monakam.

Um 19 Uhr beginnt ein geselliger Abend mit der Trachtenkapelle Altburg im Dorfzentrum Monakam.

Am Sonntag, 13. Mai, fährt um 9 Uhr die erste Gruppe der franzöischen Gäste wieder ab. Ab 10 Uhr wird der Aussichtsturm in Rottweil besucht. Am Nachmittag und Abend sind ein Baden in der Therme sowie ein Beisammensein mit den Gastfamilien angesagt.

Am Montag, 14. Mai, fährt um 9 Uhr der zweite Bus mit den fränzösischen Gästen zurück nach Hause.