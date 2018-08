Bad Liebenzell "Elvis" setzt Ganzem die Krone auf

Eine kleine Bühne zwischen den Tischen wird Schauplatz für hautnahe Titel zusammen mit einem bestens aufgelegten Bläsertrio, "The hot damn horns", und zwei dem "King" an Stimmgewalt nicht nachstehenden Backgroundsängerinnen, die "Queenie Wahines". Zusammen mit Schlagzeug (Martin Grünenwald), Bass (Alex Uhl), Gitarre (Roman Spillek) und George Bordy am Piano stehen sie alle für den typischen treibenden und dabei hochprofessionellen Strassburg-Sound, der keinen kalt lässt. So wie der einzige Nummer-Eins-Hit von Elvis in Deutschland, "In the Ghetto", der auch dank der Sängerinnen Maria Wagener und Verena Nuebel ein Gänsehaut-Titel war.

Am Ende hat niemand mehr gefröstelt, "Bossa Nova" und "Viva Las Vegas" heizten den Tanzenden noch mal ein. Die Musiker auf Top-Niveau und voller Spielfreude, die Sängerinnen auch solo ein Genuss, was auch für ihre tänzerische Darbietung gilt und ein schweißgebadeter, auch mal fast atemloser Elvis-Interpret, der aus vollem Herzen sein Bestes gab: "Elvis Xperience" hat dem ersten Open Air Sommer im Kurpark am Sonntag die Krone aufgesetzt.