Bad Liebenzell Einige Ruheständler helfen weiter aus

Für zehn Jahre wurden Sabine Raisch, Stephan Pletzer (beide Therme), Anke Hamberger (Stadtbibliothek) und Yvonne Morlock (Kindergarten Unterhaugstett) geehrt. 20 Jahre sind Birgit Lutz (Beinberg), Tanja Michalski (Hauptamt), Mustafa Özdemir (Bauhof), Sonja Pirsch (FTBL) und Willi Falch (Kurhausgastronomie) dabei. 25 Jahre sind Albert Plininger, Eva Pfisterer (beide Mineralbrunnen), Heiderose Drabon, Reinhardt Waldenmaier (beide Hauptamt), Anne-Karin Benke (Stadtbibliothek) sowie Michaela Lutz (Kindergarten Marienstift) dabei. 30 Jahre halten Marion Bothe (Stadtbibliothek), Claus Rollbühler und Matthias Sturm (beide Bauhof) ihrem Arbeitgeber die Treue.

In den Ruhestand verabschiedet wurden Heidi Lötterle (Reinigungskraft in Maisenbach-Zainen), Hans-Ulrich Maisenbacher (Hausmeister), Brigitte Mostroph (Therme), Albrecht Echle und Klaus-Peter Palme (beide Mineralbrunnen). Einige von ihnen haben sich jedoch bereit erklärt, mit ihrer Erfahrung und Arbeitskraft in Stoßzeiten, bei Ausfällen oder als Urlaubsvertretung mit der Stadt und dem Mineralbrunnen in Verbindung zu bleiben.