Bad Liebenzell Einige Backtage in Möttlingen

Bad Liebenzell. Der Heimat- und Geschichtsverein Bad Liebenzell veranstaltet in diesem Jahr wieder Kurse im Dorfbackhaus in Möttlingen. Backkurse und "Offenes Backen" gibt es an den Freitagen 23. Februar, 27. April, 28. September, 19. Oktober jeweils von 17 bis 21 Uhr.