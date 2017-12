Bad Liebenzell Einer der letzten Urwälder

Charakteristisch für die Landschaft sind zum einen die zahlreichen Flüsse und Schluchten und zum anderen die großen Waldbestände. Im Südosten befindet sich zum Beispiel einer der letzten Urwälder Europas und deren größter, der Perucica.

Aber auch die Städte Sarajewo und Mostar sind hoch spannend. Sarajewo spiegelt in ihrer Vielseitigkeit und Gegensätzlichkeit vieles wieder, was das Land einzigartig macht: das Miteinander verschiedener Religionen und Kulturen auf engstem Raum. Einflüsse von Orient und Okzident auf Stadtstruktur, Lebensart und Küche. Mostar ist bekannt durch die "alte Brücke", die Stari most! Sie ist Unesco-Weltkulturerbe.

In acht Tagen wechseln sich Besichtigungen mit Wanderungen ab. Der Preis beträgt 1100 Euro pro Person, für Vereinsmitglieder 50 Euro weniger. Der Reiseführerautor Jörg Heeskens ist Osteuropaexperte und wird zusammen mit seinen Eltern die Reiseleitung übernehmen. Wer Näheres wissen möchte, kann an die E-Mailadresse heeskensbl@yahoo.de schreiben.