Bad Liebenzell Eine Zeitreise in die Geschichte der Kurstadt

Damals galt Bad Liebenzell als ein weites offenes Tal. Es gab nur wenige Telefone. Fernseheapparate oder Handys waren ungekannt, das Internet in weiter Ferne. Vor allem Postkarten waren sehr wichtig.

Vieles verschwand in diesen Jahren, wurde erneuert oder umgestaltet. Geblieben ist die Erinnerung. Die Ausstellung ist deshalb eine Reise in die Vergangenheit. Das gilt ganz besonders für die älteren Gäste, die Bad Liebenzell die Treue gehalten haben. Auch den älteren Bürger dürften bei einem Rundgang durch das Foyer der Paracelsus-Therme durch das Betrachten der Fotos und Abbildungen viele Geschichten, Anekdoten und Erlebnisse in den Sinn kommen.

Die von Rahel Klein aus Bie­selsberg musikalisch umrahmte Ausstellung ist noch bis Ende September zu sehen. Die "Macher" der Ausstellung um den rührigen Vorsitzenden des Heimat- und Geschichtsverein Bad Liebenzell, Helmut Schiek, sind bereits an der nächsten Aufgabe dran. "Die heutige Ausstellung wurde nur möglich, weil uns Ulrich Krauß, Helga Stutz, Bürger aus den Stadtteilen, der Förderverein Beinberg und die Stadt Bilder aus ihren Archiven zur Verfügung gestellt haben", erklärte der ehemalige Bürgermeister von Bad Liebenzell.