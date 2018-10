Bad Liebenzell Eine starke Säule für Bad Liebenzell

Diese verteilen sich auf zwölf Abteilungen mit insgesamt 286 Mitgliedern, wie Norbert Beck, Präsidiumsmitglied im Schwäbischen Turnerbund (STB) berichtete. "Es ist ein Ausdruck von Stärke dieses Vereins, der sich über ein Jahrhundert an die Bedürfnisse anpasste und mit Kontinuität und Stabilität der Gesellschaft Halt und Orientierung gibt", stellte er zu einer starken Säule in der Stadt fest, die jeder Altersgruppe eine sportliche und soziale Heimat biete. Mit einem sogenannten Workbook, das Beck dem TS-Vorsitzenden Oliver Kempf überreichte, wappne der STB den Verein für die Zukunftsentwicklung vor dem Hintergrund des Zeitgeists der Individualisierung und Digitalisierung.

"Bei der Turnerschaft steht der Spaß am Sport im Vordergrund, zumal im Alltagsstress oft zu wenig Sport betrieben wird", unterstrich Kempf die Philosophie des Vereins, die sich deshalb auch am Jubiläumsfest zeigte. "Der Dank gilt den vielen Menschen, die sich ehrenamtlich einbringen in dem Verein, der zwei Jahrhundertwenden und Weltkriege unbeschadet überstand und bis heute sportliche Freizeit und Geselligkeit verfolgt", hob Bürgermeister Dietmar Fischer hervor. Er verwies auf das Sportabzeichen ebenso wie die Unterstützung der TS, den Fitnesspfad ins Leben zu rufen, verbunden mit dem Wunsch, der Verein möge auch weiter so aktiv und lebendig sein.

"Wir sind stolz auf die Turnerschaft mit ihrer beein­druckenden und erlebnisreichen Geschichte und den bestechenden Tugenden von Leidenschaft und Ehrgeiz, die ein Vorbild für die Gesellschaft sind", gratulierte der Präsident des Sportkreises Calw, Matthias Leyn, dem Jubilar. Der Verein sei eine wichtige Stütze im Gemeinwesen der Stadt und des Landes. Neben der Sportgemeinschaft Monakam überbrachte auch der Sportverein Bad Liebenzell (SVL) Glückwünsche. Mit diesem teile die TS dieselben Wurzeln, wie Kempf an die Abspaltung der Fußballer vor 100 Jahren erinnerte. "Wir überbringen der Mutter Glückwünsche und die Hoffnung auf fleißige Eltern, damit immer genug Kinder in der Betreuung von Vereinen sind und weg von den Bildschirmen kommen", gratulierte SVL-Vorsitzender Ekkehard Häberle beim Festakt.

Zu dessen Abschluss motivierte der TS-Vorsitzende außerdem zur Beteiligung an einer imaginären Weltumrundung mit Purzelbäumen, die im Rahmen der "Offensive Kinderturnen" vom Deutschen Turnerbund seit Ende Mai noch bis zum "Tag des Kinderturnens" im November läuft und den Spaß an sportlicher Bewegung fördern soll. Neben Kempf schlugen Fischer und Leyn Purzelbäume, die beim Zusammenzählen der Gesamtstrecke einfließen.