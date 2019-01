Bad Liebenzell Eine Lebensgeschichte im Dritten Reich

Schömberg. Am nächsten Dienstag, 22. Januar, ist ab 19.30 Uhr im Kurhaus in Schömberg im Rahmen der Reihe "Schömberger Gespräche" Bernd Brandl zu Gast. Diese Reihe organisiert die evangelische Pfarrerin Anneliese Oesch vom evangelischen Klinik-, Heim- und Kurpfarramt Schömberg. Brandl ist Professor an der Internationalen Hochschule Liebenzell. Brandl hat dort einen Lehrstuhl für Kirchen- und Missionsgeschichte.