Bad Liebenzell Eindrucksvolle Städte erkunden

Aber einigermaßen gut zu Fuß sollten alle Teilnehmer schon sein – denn gerade die Touren in die komplett wilde und unberührte Natur Bosnien-Herzegowinas böten die ultimativen Erlebnis-Höhepunkte auf dieser Reise. Der Tag im Una Nationalpark zum Beispiel, wo unter anderem die Wasserfälle "Štrbački buk" besucht würden. "Unfassbar eindrucksvoll", schwärmt etwa Klaus Bounin – ebenfalls mit Ehefrau Ally Reise-Teilnehmer aus dem vergangenen Jahr. "Die Naturerlebnisse auf dieser Tour sind wirklich extrem prägend. Alles wesentlich unberührter, ursprünglicher als bei uns hier im Schwarzwald."

Was Bounin und Ehefrau Ally ebenfalls begeistert hat: "Dieser Kontrast – auf der einen Seite die totale Einöde, Ruhe, Unberührtheit der Naturparks; auf der anderen Seite aber auch die Touristenmassen in Mostar." In Mostar gibt es die berühmte Alte Brücke ("Stari most"), die im Jugoslawien-Krieg zerstört, mittlerweile aber wieder originalgetreu wiederaufgebaut wurde. Von ihr stürzen sich wagemutige Klippenspringer aus etwa 20 Metern Höhe in die immer eiskalten Fluten des Flüsschens Neretva – ein echtes Show-Event für Gäste und Schaulustige. "Das man einfach einmal erlebt haben muss", so Klaus Bounin.

Experte begleitet Gruppe

Dass die Reisegruppe aus dem Nordschwarzwald vor Ort in Bosnien-Herzegowina immer perfekt organisiert und informiert ihre Ziele ansteuert, dafür sorgen vor Ort einheimische Guides. Auch Jörg Heeskens, der Sohn von Elfriede und Ernst Heeskens, der seit vielen Jahren als Balkan-Experte in Serbien arbeitet (er ist dort im Auftrag der deutschen Bundesregierung Berater des serbischen Präsidenten), wird die Reisegruppe aus seiner Heimat wieder begleiten. Jörg Heeskens ist ebenfalls ein extrem guter Kenner von Land und Leuten; und er ist Autor des Reiseführers "Bosnien und Herzegowina auf der Hand" (ISBN: 978-8686245199).

Aktuell gibt es noch Restplätze für die Teilnahme an der "Wander- und Kulturreise in Bosnien und Herzegowina" vom 8. bis 16. September.

Weitere Informationen dazu sind erhältlich bei Elfriede und Ernst Heeskens, Telefonnummer 07052/34 84, oder per E-Mail unter der Adresse heeskensbl@yahoo.de.