Bad Liebenzell Ein bisschen gehört Hesse auch Liebenzell

Dann spricht Helmut K. Schiek, der Vorsitzende des Heimat- und Geschichtsvereins, der deutlich feierlicher redet als der Bürgermeister. Schiek spricht von einem "großen Tag", von der "regionalen Verbundenheit Hesses", vor allem aber bedankt er sich bei allen, die zum Gelingen beigetragen haben. Ganz besonders natürlich bei Michael Pfaff, dem Schreinermeister aus Schramberg-Sulgen im Kreis Rottweil, der die Tafel samt Inschrift gestaltet hat, und beim Zimmermeister Ralf Ichters, der die "Überdachung" geschaffen hat.

Blutrote Lettern

Dann folgt die Enthüllung. Fischer und Schiek machen sich daran, das weiße Tuch über dem Werk zu entfernen, was von kurzem, aber warmem Beifall der Anwesenden begleitet wird. Da ist sie, die Tafel: Über zwei Meter hoch, helles Holz, in das die Dichterworte in blutroten Lettern eingraviert sind. Es sieht schön aus, das muss man sagen. Der Text ist relativ lang, es ist ein gefühlvoller Text, charakteristisch für den jungen, den schwärmerischen und naturliebenden Hesse. Vom "Glück einer Floßfahrt" schreibt er, von "träumerischen Augenblicken". Und dann ist da dieser wunderbare Satz, den so nur Hesse schreiben konnte: "Man war ein Flößer, man war ein Wanderer, ein Nomade, man schwamm an den Städten und Menschen vorbei, still, nirgends hingehörig". Wie viele künftige Spaziergänger im Sophi Park den Text wohl lesen werden? Wenn es bei jungen Leuten dazu führen würde, Hesse zu entdecken, den "Demian" und den "Steppenwolf" in die Hand zu nehmen – die Floßtafel hätte ihre Aufgabe voll erfüllt.

Erste Enthüllung

Und, noch etwas Schönes, Humor haben sie, die Mitglieder der kleinen Gemeinde. "Das ist die erste Enthüllung des Bürgermeisters in Bad Liebenzell", sagt Schiek in seiner Rede. Darauf merkt ein vorwitziger Zwischenrufer in der Runde an: "Das muss protokolliert werden." Zum Abschluss gibt es Sekt und Bad Liebenzeller Wasser.