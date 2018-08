Bad Liebenzell Ein Abend zum Singen, Mittanzen und Feiern

Sichtlich Spaß an Interaktion mit Zuhörern

Aber auch ruhigere Lieder wie "Merci Cherié" oder "Was wichtig ist" wurden gespielt. Doch sollte der Abend im Zeichen des Feierns stehen, weshalb die schwungvolleren Titel eindeutig im Vordergrund standen. Das Konzept ging auf: Mit jedem Lied füllte sich die Tanzfläche vor der Bühne mehr.

Scherhag hatte sichtlich Spaß daran, mit dem Publikum im Kurpark zu interagieren. "Hättet ihr nicht auch mal Lust, einfach mal raus zu kommen aus Bad Liebenzell – rüber nach Hirsau?", fragte er lachend, als Anspielung auf das Lied "Ich war noch niemals in New York". Die Ortskenntnisse kommen übrigens nicht von ungefähr: Im vergangenen Sommer war SahneMixx beim Calwer Klostersommer in Hirsau aufgetreten.

Schlagersänger Bernhard Brink war hingegen das erste Mal in der Kurstadt. "Ich dachte heute Mittag, ich schaue mir Bad Liebenzell mal an. Bin 100 Meter gefahren, da hab ich schon alles gesehen", witzelte er gleich zu Beginn. Überhaupt gab sich Brink alle Mühe, sein Publikum nicht nur musikalisch, sondern auch mit Worten zu unterhalten. So scheute er weder davor zurück, mit einem Augenzwinkern gegen seine Kollegen auszuteilen, noch davor, sich selbst auf die Schippe zu nehmen. "Mich hat heute jemand angesprochen: ›Sie sind doch Bernhard Bri‹", erzählte er. "Dann hab ich gesagt: ›Aber ich heiße doch Brink‹, darauf der Mann: ›Da sehen Sie mal, wie schnell ich abschalte, wenn Sie im Fernsehen kommen‹."

Eine derartige Abneigung lag dem Publikum im Kurpark völlig fern. "Ihr dürft tanzen, singen, Party machen, euch ausziehen", forderte Brink auf. Letzteres nahm zwar niemand wörtlich, alles andere dafür umso mehr. Mit seiner unverwechselbar rauen Stimme gab Brink den Ton vor, den Hunderte laut mitsangen.

Kurz vor dem Ende seines einstündigen Auftritts wurde der Schlagersänger für einen Moment ernst. Gerade hatte er die Nachricht vom Tode Dieter Thomas Hecks erhalten. "Er war ein Mentor für mich und viele andere Kollegen. Lasst uns ihm gedenken", forderte er die Zuhörer auf. Mit dem Lied "Liebe auf Zeit". Dann verabschiedete sich "der Gigant, der Titan", wie der DJ Brink angekündigt hatte unter lautem Applaus.

Wein für das ganze Wochenende leer

"Wir sind total zufrieden", freute sich Weiss. Es seien sogar so viele Leute gekommen, dass schon am Freitagabend der Wein für das ganze Festival-Wochenende ausgegangen sei, sagte sie. "Das überrascht mich bei der Kälte." SahneMixx und Brink habe sie als gute Abwechslung zu der 1990er-Party vor zwei Wochen gesehen. "Da haben sich viele Ältere beschwert, dass die Musik nichts für sie sei", meint Weiss. "Ich hoffe, damit haben wir jeden erreicht."