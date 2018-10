Bad Liebenzell Drei Vereine vergeben fast 100 Urkunden

Als aufmerksamer Zuhörer erwies sich Fritz Sander, als Rainer Schalck in die vielen herausragenden sportlichen Leistungen eintauchte. "Läufer haben wir im Kreis Calw, aber für die technischen Disziplinen in der Leichtathletik können wir jedes Talent gebrauchen", so der Unterhaugstetter. Neben den drei Sportabzeichen-Dinos wurden Andreas Probst, Andreas Bott, Gerd Haap, Thomas Gommel und Bruno Pigni für das fünfmalige Ablegen des Sportabzeichens gewürdigt.