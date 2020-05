Bad Liebenzell Dramatische Rettungsaktion an der Nagold

Ohne zu überlegen eilt Wunderlich an das Ufer der Nagold und ruft mit seinem Handy die Feuerwehr an. Er versucht, den Mann an seinen Klamotten ein Stück herauszuziehen, damit er seinen Kopf außerhalb des Wassers halten und atmen kann. Dabei ruft Wunderlich laut um Hilfe. Eine Reinigungsfrau der Feuerwehr wird auf die Szene aufmerksam. Wunderlich ruft ihr zu, dass er einen Besenstil braucht, um den Mann vor dem Ertrinken zu retten.

Da kommt ein junges Pärchen die Nagold entlang. Wunderlich schreit dem 18-jährigen Mann zu, dass er herunterkommen soll, um einen Mann vor dem Ertrinken zu retten. Beide halten den 64-Jährigen zusammen zunächst an einem Arm fest.

Völlig durchnässt, aber unverletzt nach Hause gefahren

Dann holt Wunderlich den Besen, den ihm die Reinigungsfrau der Feuerwehr bringt. Sie gibt ihm auch Handschuhe. Er eilt zurück zum Ufer und fordert den in Not geratenen Mann dazu auf, sich am Besenstil festzuhalten. Doch dieser ist weiter mit dem Kopf im Wasser. Schließlich gelingt es Wunderlich und dem 18-Jährigen, den Mann an einer Hand und an den Kleidern festzuhalten und ihn so weit aus dem Fluss zu ziehen, damit er nicht ertrinkt.

Bereits rund drei Minuten nach der Absetzung des Notrufes durch Wunderlich sind die Feuerwehr Bad Liebenzell, ein Krankenwagen und die Polizei an der Unglücksstelle. Auch ein Fahrzeug der Kriminalinspektion ist vor Ort, wie Wunderlich bemerkt und das Polizeipräsidium Pforzheim auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten bestätigt.

Die Feuerwehrleute wuchten den laut Polizei offenbar leicht angetrunkenen Mann auf eine Trage und übergeben ihn dem Rettungsdienst. Er ist zwar völlig durchnässt, aber unverletzt. Eine Streife des Polizeireviers Calw fährt den 64-Jährigen nach Hause.

"Es war schon dramatisch", sagt Wunderlich im ­Rückblick. Es ist sein erster Einsatz als Ersthelfer, erzählt der 46-Jährige. Hatte er angesichts des Coronavirus keine Hemmungen, den hilflosen Mann zu berühren? "Man überlegt eigentlich überhaupt nicht", antwortet Wunderlich: "Das ist ein Instinkt." Er habe den Mann doch nicht einfach ertrinken lassen können.