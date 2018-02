Bad Liebenzell Dieselkraftstoff hat ausgedient

Die ersten Fahrzeuge tanken jetzt ganz normales Erdgas, berichtet Vorstandsvorsitzender Ulrich Fux nicht ohne Stolz. Die Verbrauchsmenge wird dabei vom Partner Audi genau ermittelt und in Form des synthetisch hergestellten Windgases wieder in das Erdgasnetz eingespeist. Windgas deshalb, weil Hersteller Audi mithilfe von überschüssigem aus Windkraft erzeugtem Strom das synthetische Erdgas zentral produziert. Dabei wird der gewonnene Strom für einen elektrolytischen Prozess genutzt, der Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff spaltet. Durch Zuführung von Kohlendioxid, das aus Grünware gewonnen wird, entsteht schließlich das synthetische Erdgas.

Das vom Auto verbrauchte fossile Erdgas wird somit durch nachhaltig produziertes Gas ersetzt. Getron nennt Audi dieses Modell. Bis zu 80 Prozent Kohlendioxid können damit eingespart werden. Es entsteht weniger Feinstaub. Die Verbrauchskosten sinken unter das Dieselniveau. Trotzdem seien die Fahrzeuge flott und komfortabel unterwegs, berichten begeistert die Außendienstler. Die Reichweite eines Tanks reicht je nach PS-Stärke bis zu 500 Kilometer. Tanken kann man an gut 1000 Tankstellen in Deutschland. Und kann man einmal die nächste Station nicht erreichen, schaltet der Motor automatisch auf Benzinbetrieb um.

"Der Diesel hat für uns definitiv ausgedient, Erdgas macht das Rennen", fasst Ulrich Fux zusammen. Das stimmt allerdings nicht ganz, denn für Fahrten in der näheren Umgebung setzt er auf Elektromobilität. Dafür hat er vor Kurzem sogar eine E-Tankstation vor dem Firmengebäude an der Lunor-Allee im Gewerbegebiet Egarten stationiert.