Bad Liebenzell Die stillen Orte findet man auch noch heute

Mallorca ist ein Geheimtipp, nicht nur für die Sonnenanbeter und Partytouristen. Da gibt es noch ein anderes Mallorca. Eine Insel der Stille. Die liegt ganz in der Nähe der Touristenmassen, aber irgendwie ist sie auch unendlich weit davon entfernt. Der katalanische Schriftsteller Santiago Rusiñol hat vor 100 Jahren ein Buch über diese Insel geschrieben.

Es hat sich viel verändert

"La isla de la calma" hat er sie genannt, "die Insel der Ruhe". Seitdem hat sich viel verändert auf der größten Insel der Balearen, aber die stillen Orte findet man noch heute. Da gibt es nebelverhangene Klöster auf steilen Bergen, die sich einsam aus der flachen Ebene der Inselmitte erheben. Es gibt alte Piratentürme, die sich oberhalb der Steilküsten mit ihren meterdicken Mauern in den Wind stemmen. Und richtig still wird es in der Bergwelt des Tramuntana Gebirges, das sich 90 Kilometer entlang der Nordküste erstreckt. Acht Monate lang war Roemer mit modernster Kamera- und Filmtechnik unterwegs, um die einzigartigen Momente auf dieser Insel einzufangen. "In den meisten Fällen war ich dabei tatsächlich alleine und hatte das Privileg, die Natur mit niemandem teilen zu müssen", sagt er. Karten sind erhältlich bei Stadtinfo Calw und Bürgerzentrum Bad Liebenzell.