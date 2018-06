Bad Liebenzell Die Kirchenfenster sind fast fertig

Die Besucher betrachteten auch den Entwurf eines Glaskunstfensters für die Marktkirche in Hannover, entworfen von dem Künstler Markus Lüpertz und gestiftet von Alt-bundeskanzler Gerhard Schröder. Kunst in der Kirche ist kein dekorativer Luxus, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde Monakam-Unterhaugstett. Es geht um das Grundbedürfnis, das geistliche und kulturelle Erbe zu bewahren, zu nutzen und weiterzuentwickeln.