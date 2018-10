Bad Liebenzell Der zehnjährige Alexander ist gefeierter Star

Bad Liebenzell-Möttlingen. "Da wo man singt, da lass dich nieder. Böse Menschen haben keine Lieder." Das könnte auch das Motto dieser Art Veranstaltung sein, ist sie doch geprägt von einem fröhlichen und kameradschaftlichen Miteinander der aus der nahen und teilweise recht fernen Umgebung angereisten Volksmusikfreunde. Die einen singen einfach gern in Gemeinschaft. Die anderen musizieren dazu und machen so die große Singrunde perfekt.

Erstmals in Möttlingen dabei und gleich gefeierter Top-Act des Abends war der zehnjährige Alexander aus Schiltach mit seiner Steirischen. Er spielt dieses Instrument seit zwei Jahren. Seinen ersten Auftritt in Möttlingen absolvierte er zusammen mit seinem Vater. Ganz entspannt nimmt er Platz auf der Bühne, braucht kaum die Noten und sorgt sofort für Begeisterung im Saal mit seinem gekonnten Spiel. Die "Haferlgucker-Polka", der "Musikantentreffen-Ländler" und "Auf der Streif" waren seine ersten Titel. Doch dabei blieb es nicht, er wollte auch mit den anderen Musikanten zusammenspielen. So mit Stephan aus Neuenbürg, der mit seinem Akkordeon turnusmäßig auch die monatlichen Singabende im Ostelsheimer Rössle begleitet.

Weitere Musikanten in Möttlingen waren vier Freunde aus Karlsbad, Hubert, Armin, Roland und Marco, zwei Akkordeons, ein Basshorn und ein Schlagzeug, die als Opener den Saal erstmal auf die richtige "Betriebstemperatur" brachten. "Uns darf man mit allem kommen, nur nicht mit Noten", verrät Hubert, der Kopf der Combo ohne Namen, was auch gar nicht nötig ist. Sie haben die Griffe und Töne drauf, die für Stimmung und vielstimmiges Mitsingen sorgen: "Die Hände zum Himmel", "Marmor, Stein und Eisen" oder "Butterfly" – viele brauchen da gar nicht mehr das frisch gedruckte und ausliegende Liederbuch, um alle Strophen mitzusingen. Veranstalter Eugen Bohnenberger ist in seinem Element. Er moderiert gekonnt den Abend, holt in lockerer Folge weitere Musikanten auf die Bühne. Das Ehepaar Erika und Emanuel aus Großbottwar steuert die leiseren Töne bei. Er mit der Steirischen, sie mit der Blockflöte und beide singend, geben sie mit überlieferter alpenländischer Stubenmusik dem Publikum Gelegenheit etwas in sich zu gehen. Bei "Da Summa is aussi" oder der "Abschiedsmelodie" wurde es ganz still im Saal. Edith aus Maichingen spielt ebenfalls die Steirische, auch sie begleitet die monatlichen Treffen. Sie hatte lustige Lumpenlieder und einige Witze im Gepäck. Stefan und Partnerin Sabrina aus Grömbach bei Altensteig sowie Heinz und Ehefrau Sibylle unterhielten jeweils als Duo mit Steirischer und die Frauen mit Löffeln als Rhythmus-Instrumente. Die aufgetretenen Musikanten und das Publikum sind wie eine große Familie, man kennt sich von vielen solchen Veranstaltungen. So war die Veranstaltung ein großes Freundetreffen, das durch die Zeitumstellung sogar eine Stunde mehr geschenkt bekam. Eine Tombola mit schönen Preisen sorgte zu später Stunde für Spannung. Und das Team der Möttlinger Veigeles-Bühne sorgte umsichtig und flott dafür, dass niemand hungern oder Durst leiden musste bei der ausgelassenen Stimmung im Saal.