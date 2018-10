Bad Liebenzell Der Kreislauf wird wieder geschlossen

Bad Liebenzell-Maisenbach-Zainen. Eine der wenigen Biogas-Anlagen im Landkreis Calw steht in Bad Liebenzell im Stadtteil Maisenbach-Zainen. Sie wurde 2011 erbaut und ging 2012 ans Netz. Eigentümer und Betreiber der Biogas-Anlage ist Marc Berger, ein junger Landwirt. Die Anlage produziert Strom aus nachwachsenden Rohstoffen und kann rund 450 Haushalte mit Strom versorgen. Somit könnten die Haushalte der Stadtteile Beinberg und Maisenbach-Zainen ganz auf regenerativen Strom setzen. Der Strom wird in das Netz der EnBW eingespeist. Über das integrierte Blockheizkraftwerk können auch Gebäude mit Wärme versorgt werden. Das Haus Zedeka in Maisenbach-Zainen wird beispielsweise mit dieser Fernwärme versorgt.