Bad Liebenzell Das Ende eines langen Schweigens

Die Geschichte über ihre Tante lässt Waltraud Leucht nicht mehr los. Lange tat sich nichts. Dann begann 2010 in Grafeneck die Suche nach ihrer Tante. Grafeneck war im Dritten Reich eine Tötungsanstalt bei Gomadingen im Landkreis Reutlingen. Gedenkveranstaltungen zum 70. Jahrestag des Deportations-Jahres 1940 hatten Waltraud Leuchts Aufmerksamkeit auf diesen Ort gelenkt. Vielleicht wurde die junge Klara dort umgebracht. Von einem Freund begleitet fuhr Waltraud Leucht auf die Schwäbische Alb. Dort wurden 10 654 Frauen, Männer und Kinder aus Anstalten in Württemberg, Baden, Hohenzollern, Bayern und Hessen in knapp zwölf Monaten fabrikmäßig vergast. Mit grauen Bussen wurden die Menschen nach Grafeneck gebracht. Früher waren die Busse rot und gehörten der Reichsbahn. Zur Tarnung wurden sie umgespritzt und firmierten als "Gemeinnützige Krankentransport GmbH". Damit niemand in die Busse sehen konnte und umgekehrt die Insassen nicht nach draußen sehen konnten, wurden die Fenster mit weißer Farbe angestrichen. Keiner von ihnen sollte zurückkehren. Eigens dazu eingesetztes Personal hält die oft verzweifelten Frauen und Männer in Schach. Noch im Dezember wurde die Aktion "T 4" in Grafeneck abgeschlossen, weil sie sich nicht länger geheim halten ließ. Hinter der Abkürzung "T 4" verbirgt sich die Adresse der Zentralen Planungsbehörde Berlin, Tiergartenstraße 4, wo heute ein Mahnmal steht.

Waltraud Leucht glaubte, bei der Suche nach dem Schicksal ihrer Tante fündig geworden zu sein. In einem Gedenkbuch stehen mehr als 8000 Namen von Ermordeten. Dann fand Waltraud Leucht den Namen Rosa Klara Leucht. War sie ihre Tante? Bei einer Veranstaltung in Waiblingen lernte sie den Historiker Thomas Stöckle, Leiter der Gedenkstätte Grafeneck, kennen. Sein Kommentar: "Der Name in dem Buch – das ist nicht Ihre Tante." Und warum nicht? Stöckles Antwort: "Die Opfer von Grafeneck stammen ausschließlich aus Heil- und Pflegeanstalten. Von dort aus wurden sie mit den Grauen Bussen abtransportiert." Menschen aus Privathäusern seien dagegen in spezielle Abteilungen von Krankenhäusern gekommen. Dort habe man sie durch Medikamente und Todesspritzen umgebracht oder verhungern lassen. Am nächsten Tag erfuhr Waltraud Leucht, dass es sich bei Rosa Klara Leucht um eine 40-jährige Frau aus dem Badischen handelt.

Akustischen Stolperstein in Stuttgart aufgestellt

Die Suche ging weiter. Am 4. Februar diesen Jahres erhielt Waltraud Leucht den entscheidenden Anruf. Jürgen Czwienk stellte sich als Drehbuchautor, Filmemacher und Erfinder eines Akustischen Stolpersteins vor. Ausgerechnet Klara, das 17-jährige, behinderte Mädchen suchte er für seine Präsentation aus. Cwienk stellte Waltraud Leucht die gesamte Akte um "Klara Leucht" zur Verfügung. Aus ihr wird deutlich, dass das Drama um das 17-jährige Mädchen lange vor ihrer Tötung begann. So schrieb am 18. Juli 1941 der "Reichsausschuss zur wissenschaftlichen Erfassung von erb- und anlagebedingten schweren Leiden" in Berlin an den Leiter des Städtischen Gesundheitsamtes in Stuttgart, dass er im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern die Kinderfachabteilung der Landes-Heilanstalt Eichberg zur Aufnahme des Kindes bestimmt habe. Hier könne die beste Pflege durchgeführt werden. Das Schriftstück war nur mit "Heil Hitler" unterschrieben – ohne Namen.

Es gibt verschiedene Angaben darüber, wie Klara in die Anstalt kam. Waltraud Leuchts Mutter sprach von zwei Männern, die Klara von zu Hause abholten. In einem Protokoll der Anstalt Eichberg heißt es, dass Klaras Bruder, also Waltraud Leuchts Vater, sie selbst in Hessen abgeliefert und gesagt habe, dass seine Mutter den Aufenthalt des anstrengenden Kindes in der Anstalt wünsche. Wörtlich heißt es dazu: "Der Bruder gibt der Hoffnung Ausdruck, dass es doch bald sterben würde." Waltraud Leucht macht deutlich, dass es gefälschte Berichte gab, wonach Verwandte ihre behinderten Kinder selbst einlieferten, mit der Bitte um Erlösung.

Im Aufnahmebericht der Landes-Heilanstalt Eichberg hieß es dazu: "Es handelt sich um ein wirklich vollkommen idiotisches Kind von 17 Jahren, das körperlich etwa der Entwicklungsstufe einer Zehnjährigen entspricht, geistig vollkommen verblödet idiotisch ist, stumm, taub, blind, unrein mit Kot und Urin, spuckt, kratzt, schlägt um sich, schreit, tobt, wie es ihm gerade einfällt." Betroffen machen Briefe der Eltern von Klara Leucht. So schrieb Ernestine Leucht am 17. September 1941: "Möchte Sie höflichst bitten, mir mitzuteilen, wie es meinem Klärchen geht. Ist sie brav? Hat sie nicht sehr Heimweh? Wenn sie jammert, tut ihr was weh. Wenn die Augenhöhle entzündet ist, ist sie sehr unruhig. Ende September bekommt sie die Periode. Acht Tage vorher ist sie bös. Dann, wenn es da ist, wird sie wieder ruhiger. Ich habe sehr Heimweh nach meiner Klara. Hoffentlich kann sie nachts schlafen." Diese Zeilen zeigen Waltraud Leucht, wie mitfühlend ihre Großmutter war.

Ganz anders der Brief ihres Großvaters Gottlieb vom 14. September 1941: "Als unbekannt erlaube ich mir, an Herrn Doktor einige Zeilen zu richten betreffs meiner Tochter Klara. Ich habe sie 17 Jahre selbst gepflegt, leider lässt es meine Gesundheit nicht zu, sie weiter zu pflegen. Somit übergebe ich sie in Ihre Hand. Die Pflege, die dieses Kind beansprucht, ist sehr schwer, indem man sie behandeln muss wie ein kleines Kind. Das kann ich niemand Fremden zumuten, somit wünsche ich, dass es der liebe Gotte bald erlöst, was ich für das Beste halte für das Kind." Weiter heißt es in dem Brief des Großvaters: "Das Kind hat Zeiten, wo sie beisst und kratzt, packt auch einen an den Haaren und so fest, dass man zu tun hat, bis man wieder los kommt. Sie ist blind, lahm und stumm von Geburt an, macht alles ins Bett, weil sie halt nicht sprechen kann. Dann beschmutzt sie sich damit, weil sie nicht weiß, was das ist." Waltraud Leucht sagt dazu, dass diese Briefe sie ziemlich aufgewühlt hätten, vor allem der ihrer Großmutter.

Auf dem Friedhof der Anstalt Eichberg gibt es seit 1993 einen Gedenkstein. Dargestellt ist ein Sarkophag, aus dem ein Teddybär, ein Holzpferdchen und Kindergeschirr herausragen. Auf einer Gedenktafel wird unter anderem an die 476 ermordeten Kinder erinnert. Eines von ihnen war Klara Leucht.

Jürgen Czwienk stellte inzwischen vor dem Stadtpalais in Stuttgart einen akustischen Stolperstein für Klara Leucht auf – stellvertretend für alle die ihr Schicksal teilten. Dieser Stein erzählt die Geschichte von Klara Leucht.

Nichte Waltraud Leucht lässt keinen Zweifel, dass die Geschichte um ihre Tante aktuell ist: "In anderem Gewand setzen sich diese traurigen Schicksale immer und immer fort."

Der Gedenkstein in Eichberg erinnert an

476 dort ermordeten Kinder, darunter Klara Leucht.

(wk). Das Wort Euthanasie stammt aus dem Griechischen und heißt angenehmer Tod. Im Dritten Reich wurde mit diesem Begriff die Ermordung von Menschen mit Behinderung verharmlost. Die Euthanasieanstalten mit ihren Vergasungsanlagen dienten als Vorbild für die späteren Konzentrationslager.