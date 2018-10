Bad Liebenzell "Dankeschön an alle Mitglieder, die uns unterstützt haben"

Bad Liebenzell-Maisenbach-Zainen. Es ist eine eingefleischte Fangemeinde, die sich am Freitagabend im Gasthaus Hirsch in Maisenbach-Zainen beim Konzert der Gruppe "Soul Diamonds" versammelt hatte. Man kennt sich, nicht nur aus dem "Hirsch", sondern auch noch aus gemeinsamen Zeiten in der Maisenbacher Sägmühle, wo Fritz "Fred" Brand über Jahre hinweg mit seinen Räumlichkeiten der musikalischen Szene in der Region immer wieder eine Basis geboten hat.