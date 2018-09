Bad Liebenzell Chor findet einen neuen Leiter

Für die Männer von der Chorgemeinschaft war es ein Schock, als sie Mitte August mit dem plötzlichen Weggang ihres Chorleiters Sergej Krämer konfrontiert wurden. Der Klaviervirtuose musste wegen der Erkrankung seines Kindes seine Zelte in der Region überraschend abbrechen. Umso mehr freuten sich die Sänger, dass sie schon einen Monat später mit Bastian Levacher einen neuen Chorleiter begrüßen durften. Levacher ist kein Unbekannter in Calw und Umgebung. Als Sohn einer aus dem Saarland zugezogenen Familie ist er in der Kreisstadt aufgewachsen. Schon früh hatten sich sein musikalisches Talent und die Freude am Singen bemerkbar gemacht, sodass er bald dem Chor der Aureliusknaben beitrat.

Studium in Karlsruhe

Nach dem Abitur am Hermann- Hesse- Gymnasium studierte Levacher an der Karlsruher Hochschule für Musik mit Hauptfach Gesang. Nach dem Bachelorabschluss setzte er sein Studium an der Hochschule für Musik in Berlin fort, wo er dieses Jahr seine Masterprüfung zum Opernsänger ablegte. Auch praktische Erfahrung im Chorgesang eignete sich der Bariton während des Studiums an. Über vier Jahre hinweg leitete er den Gemischtchor Altburg/Oberkollbach. Beim Liederkranz Holzbronn leitete er den Kinderchor. In der Musikschule Calw arbeitet er als Gesangslehrer und Stimmbildner.