Bad Liebenzell Bürger-Rufauto könnte Präzedenzfall werden

Bad Liebenzell. Mit Spannung wird der Ausgang des Antrags zur Zulassung der Berufung beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg durch die Stadt erwartet. Das Bad Liebenzeller Bürger-Rufauto, das ein Trägerverein mit Gesamtverantwortung und rechtlicher Vertretung durch die Stadt betreibt, könnte dabei zum Präzedenzfall für zahlreiche andere Kommunen mit ähnlichen Einrichtungen werden.

"Dreh- und Angelpunkt ist der Paragraf 102 der Gemeindeordnung, der Kommunen unter anderem untersagt, Angebote zu machen, die ein privatwirtschaftlicher Anbieter erfüllen kann", sagte Hauptamtsleiter Werner Komenda. Er war in dem kleinen Kreis von Interessierten, die zum Austausch über das Bürger-Rufauto mit der Bundestagsabgeordneten Saskia Esken kamen. Die frühere Stadträtin ider Kurstadt war an der Neuorganisation beteiligt, nachdem der Kurbus wegen zu hohen Abmangels vor sechs Jahren abgeschafft worden war. "Man muss das Thema auch politisch betrachten. Gerade der ländliche Raum und die älter werdende Bevölkerung brauchen ein besonderes Augenmerk für Bedingungen, die privatwirtschaftlich nicht leistbar sind", sagte sie.

"Wir waren von Anfang an bestrebt, das Angebot in Einklang mit Bus und Taxi zu bringen", sagte Komenda. Die Stadt habe deshalb mehrere Gespräche geführt, doch der betreffende Taxiunternehmer habe an den Gespräche nur einmal teilgenommen. Ursprünglich habe er auch keine Bedenken geäußert. Dabei seien beispielsweise Regelungen für ein Zeitfenster von 30 Minuten rund um die Anbindung des öffentlichen Personennahverkehrs getroffen worden, in dem kein Rufauto fahre.