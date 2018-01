Bad Liebenzell Bücher von zu Hause ausleihen

Auch im Namen des Regierungspräsidiums gratulierte Peter Heissenberger, Leiter der Fachstelle für das Bibliothekswesen, zum Beitritt in den Online-Verbund. Für Bad Liebenzell sei dies die Erweiterung durch ein hochinnova-tives Medienangebot, für die Bibliothek eine wertvolle Unterstützung zur Erfüllung ihres Bildungsauftrages. "E-Medien gehören heute einfach dazu." Und er nennt die Vorteile: Katalogsuche in einem umfassenden Angebot und die Ausleihe finden am heimischen PC statt. Das erspart den Gang in die Bibliothek. Überdies seien e-Lesegeräte leicht und handlich, vor allem aber lässt sich die Schriftgröße an das individuelle Sehvermögen anpassen.