Bad Liebenzell Bisamratten-Bestand wird eingedämmt

Die Bisamratte hält sich gerne in langsam fließenden Gewässern auf und baut dort, in Dämmen oder an Uferböschungen, ihre Wohnröhren. Und genau das ist das Problem. Denn damit richten die Tiere zuweilen großen Schaden an. Das erklärt Axel Pälchen vom Regierungspräsidium Karlsruhe auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Bisamratten höhlen zum Beispiel Hochwasserschutz-Bauten aus – was der Stabilität des Ganzen nicht gerade zuträglich ist. Der Hochwasserschutz erodiert "und kann dann nicht mehr schützen", erläutert Pälchen. Am Neckar sei sogar schon einmal ein Lastwagen eingebrochen, weil der Untergrund durch Bisamratten derart ausgehöhlt war. Der Grund, warum der Bestand der rund 30 Zentimeter großen Tiere nicht Überhand nehmen sollte.

In Bad Liebenzell sei das noch nicht passiert, beruhigt Pälchen. Das Aufstellen der Fallen diene lediglich dazu, den Bestand soweit auszudünnen, dass die Zahl der Tiere auch in Zukunft hinnehmbar bleibt. Die Bisamjäger werden vom Regierungsprädidium beauftragt, nachdem eine Stadt oder Gemeinde eine Anfrage geschickt hat, erklärt Pälchen die Vorgehensweise. Dann rücken die Bisamjäger mitsamt ihrer Ausrüstung an. En détail sind das mehrere Totschlagfallen, aufgebaut wie eine Mausefalle. Die Tiere werden mit Äpfeln hineingelockt ("Mit ›Golden Delicious‹ klappt es am besten", schmunzelt Pälchen) und mit einem schnellen Schlag getötet. "Sie dürfen nicht leiden", unterstreicht der Vertreter des RP Karlsruhe.