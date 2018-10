Bad Liebenzell Bildungsangebote erhalten

Für Hagel ist die Stärkung des ländlichen Raumes ein durch die Landesverfassung geforderter Auftrag. Der Staat soll gleichwertige Lebensverhältnisse, Infrastruktur und Arbeitsbedingungen im gesamten Land fördern. "Kein Bürger darf sich aufgrund seines Wohnortes als Bürger zweiter Klasse fühlen – egal, wo er wohnt", so Hagel. Dabei sieht er gerade im öffentlichen Personennahverkehr einen wichtigen Baustein zur Stärkung ländlicher Regionen. Auch das Voranschreiten der Digitalisierung dürfe laut Hagel nicht vernachlässigt werden. Es sollte nicht sein, dass bei Kommissionen Digitalisierungsstrategien zur Förderung von Unternehmen und Bildung verabschiedet würden, wenn in vielen ländlichen Gebieten kein ordentlicher Internetzugang möglich sei, heißt es in einer Pressemitteilung des CDU-Ortsverbandes Bad Liebenzell/Unterreichenbach.

Für politisches Engagement geworben

Der Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Calw und innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im baden-württembergischen Landtag, Thomas Blenke, unterstützte Hagel in seinen Ausführungen. Für Blenke spielt gerade die Erhaltung von Bildungsangeboten auf dem Land eine große Rolle: "Wir müssen in den Berufsschulen Schulklassen auf dem Land erhalten, denn der Weg von der Stadt auf’s Land ist doch genauso lang wie vom Land in die Stadt. Ich verstehe es deshalb nicht, warum bei uns Schulklassen an städtische Klassen angeschlossen werden sollen, wenn es doch auch mal umgedreht funktionieren könnte."