Bad Liebenzell Betriebe leiden unter Sperrung der Ortsdurchfahrt

So wirkt sich die Sperrung der Ortsdurchfahrt auf die Besucherzahlen in der Paracelsus-Therme aus. Tourismus-Direktorin Kerstin Weiss teilte mit, dass dadurch rund 100 Besucher weniger pro Tag die Therme besuchen. Nach ihren Worten kommen ansonsten zwischen 500 und 1000 Gäste pro Tag in die Therme. Die Eintrittspreise seien deshalb jetzt auch günstiger als sonst, so Weiss.

Von Ursula Buchleitner, Leiterin des Kurhauses und der Kurhausgastronomie, war zu erfahren, dass an den Wochenenden weniger Tanzgäste in das Kurhaus kommen würden. So kämen an Samstagen und Sonntagen zwischen 160 und 200 Besucher, die tanzen wollten. Jetzt seien es 20 bis 30 Gäste weniger: "Das merken wir natürlich schon." Sie scheuten die notwendigen Umwege und fragten, wann die Straße wieder offen sei.

Armin Jans, Leiter der Christlichen Gästehäuser Monbachtal, sagte, dass die bei ihnen ankommenden Besucher wegen der Umleitungen "etwas genervt" seien. Dies treffe für Gäste zu, die aus dem Stuttgarter Raum, aus Tübingen und Reutlingen sowie von der Alb kämen. "Wir können dies während des Aufenthalts wieder ausbügeln", sagte Jans.