Bad Liebenzell Besteckspende

In vielen Haushalten schlummern die silbernen Gabel, Messer und Löffel jedoch ungenutzt in der Schublade vor sich hin. Bekommt die Hobbykünstlerin solch ausgedientes Besteck in die Hände, verwandelt es die Autodidaktin auf dem Amboss in Brieföffner, Anhänger, Ringe oder Armreifen. Und plötzlich haben die nutzlosen Haushaltsgegenstände ein Vielfaches an Wert. Unermüdlich gesammelt werden die guten Stücke von Inge Burkhardt. Durch den Verkauf des kreativ behämmerten Materials konnten die beiden Frauen bislang knapp 43 000 Euro an die Tübinger Kinderklinik spenden. "Viele Menschen kennen heutzutage keine Werte mehr", sagt Inge Burkhardt im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Sie ist heilfroh, wenn altes Silberbesteck nicht einfach weggeworfen, sondern ihr und der befreundeten Hobbykünstlerin zur Verfügung gestellt wird. Älteren Menschen, die viele Erinnerungen mit den Stücken verbinden, falle es viel leichter, sich von den Messern und Gabeln zu trennen, wenn sie erfahren, wofür das Material verwendet und wie der Verkaufserlös später eingesetzt wird.