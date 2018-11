Bad Liebenzell Bereits der vierte Einbruch seit 2014

Die Polizei teilt mit, dass vermutlich zwei Täter am Donnerstagmorgen zwischen 0.15 und 0.45 Uhr gewaltsam über den Haupteingang in die Paracelsus-Therme eindringen. Christian Zeller, Technischer Leiter der Paracelsus-Therme, kann den Zeitpunkt des Einbruchs deshalb so genau eingrenzen, weil der Einbruch per Video aufgezeichnet wurde.

Zwei Eingangstüren aufgehebelt

In jeder Nacht putzen Mitarbeiter einer Reinigungsfirma die Räume der Therme. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag arbeiten sie gerade im Bereich der Schwimmhalle. Als sie gegen 1.30 Uhr zum Eingangsbereich kommen, sehen sie die von den beiden Tätern angerichteten Schäden. Sofort rufen sie Zeller an, der in dieser Nacht zur Bereitschaft eingeteilt ist. "Ich kam gleich hierher", sagt der Technische Leiter im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Er ist gegen 2 Uhr an der Therme und alarmiert sofort die Polizei. Eine Streife ist schnell vor Ort.