Bad Liebenzell Beim Firmenlauf gibt es eine Premiere

Bad Liebenzell. Die Organisatoren versuchen mit dieser Veranstaltung besonders Firmensportler, die sonst nicht bei Wettkämpfen anzutreffen sind, zum ausdauernden Laufen zu motivieren. Im Vordergrund steht das Gemeinschaftserlebnis. Deshalb gab es keine Altersklasseneinteilung. Eine Mannschaftssiegerehrung wurde organisiert. Die schnellsten Einzelläufer erhielten Preise. Mit 262 Teilnehmern im Ziel gab es eine Steigerung um 22 Personen gegenüber dem Vorjahr.

Jugendliche haben viel Spaß

Erstmals wurde ein separater Schülerlauf über 1000 Meter gestartet. Nachdem der Lauf schon gestrichen werden sollte, meldeten sich doch noch 15 Schüler der Reuchlin-Realschule an. Am Start standen neun Jugendliche, die nach einer Eröffnungsrunde von etwa 250 Metern noch eine große Runde im Kurpark zurücklegen mussten. Mit viel Spaß beendeten zwei Mädchen und ein Junge aus der Klasse neun Hand in Hand das Rennen als gemeinsame Sieger.