Bad Liebenzell Barrierefrei: Infrastruktur wird verbessert

Bad Liebenzell. Die Kommune lässt sechs Wasserleitungen von den Quellen im Sophi Park zum Mineralbrunnen verlegen. Des Weiteren kommen zwei Stromleitungen in die Erde. Das Hauptstromkabel führt von den zwei Blockheizkraftwerken (BHKW) in der Paracelsus-Therme zum Mineralbrunnen. Über ein zweites Kabel liefert die EnBW Elektrizität, sollten die BHKWs als Lieferanten ausfallen. Darüber hinaus wird ein Steuerkabel für die neuen Zentralrechner im Mineralbrunnen und in der Therme verlegt. Damit können die Mitarbeiter sowohl im Mineralbrunnen als auch in der Therme das Wasser steuern und überwachen. Bislang ist dies nur an den Quellen möglich. Die neue Technik wird 2019 installiert.

Außerdem bekommt der Mineralbrunnen Hochgeschwindigkeitsinternet. Bis Ende des Jahres steht der Hausanschluss. Im Frühjahr 2019 wird das Gebäude an die Glasfaserleitung angeschlossen. "Für mindestens die nächsten 40 Jahre ist der Mineralbrunnen ordentlich versorgt", so Matthias Wissing, Geschäftsführer der Mineralbrunnen Bad Liebenzell GmbH & Co KG. "Die alten Wasserleitungen sind seit 1978 in Betrieb", sagt Martin Schwemmle, seit mehr als 30 Jahren beim Mineralbrunnen zuständig für die Betreuung der Quellen. Er koordiniert auf Seiten des Getränkelieferanten die Bauarbeiten.

Parkplatz beim Badhaus ist ab Ende dieses Jahres wieder nutzbar