Bad Liebenzell Bad Liebenzeller Erstklässler feiern mit Angehörigen, Lehrern und Pfarrern ihren großen Tag

Die 61 Schulanfänger sind mit ihren Angehörigen in das evangelische Gemeindehaus in Bad Liebenzell und in die evangelischen Kirchen in Unterhaugstett und Möttlingen gekommen. Dort wurden sie auf ihren großen Tag eingestimmt. Pfarrer Matthias Wegner und Schulleiterin Marita Scheuvens begrüßten die Erstklässler und ihre Familien in Unterhaugstett und Möttlingen. In Bad Liebenzell hießen Pfarrer Dieter Lohrmann und Konrektorin Jana Kleiber die Kinder mit ihren Familien willkommen.