Bad Liebenzell Ausschuss lehnt den Haushalt für 2021 ab

Der Kämmerer machte aber deutlich, dass er vorsichtig kalkuliert habe. So hofft Hansen unter anderem, dass die Stadt in diesem Jahr mehr Gewerbesteuer als die veranschlagten 1,8 Millionen Euro einnimmt. Wegen der durch die Corona-Krise bedingten Schließungen macht die Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH (FTBL), eine hundertprozentige Tochter der Stadt, in diesem Jahr wohl einen Verlust in Höhe von 2,8 Millionen Euro.

Hansen bedauerte, dass auch die Einnahmen wegbrechen. Als Beispiel nannte er den Anteil der Kommune an der Einkommenssteuer. Während die Stadt für 2020 ursprünglich mit einem Anteil an dieser Steuer in Höhe von 5,5 Millionen Euro rechnete, sind es in diesem Jahr wohl nur 5,27 Millionen Euro. Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land sieht es noch düsterer aus. Hier geht der Kämmerer im Vergleich zum Ansatz von 2020 sogar von Mindereinnahmen in Höhe von rund 700 000 Euro aus. Hansen befürchtet, dass bei den Schlüsselzuweisungen erst wieder 2023 das Niveau von 2020 erreicht werde.

Fast schon bescheiden wirkt im Vergleich dazu die Übernahme des Abmangels der Diakonie durch die Stadt in Höhe von 60 000 Euro. Hansen erläuterte, dass die Stadt stets dazu verpflichtet sei, ein Defizit der Diakonie zu übernehmen. In diesem Zusammenhang erinnerte der Kämmerer daran, dass die Diakonie bis auf den vorgeschriebenen Mindestbestand ihre Rücklagen eingesetzt habe, um das Minus nicht noch größer werden zu lassen. Andernfalls wäre das Defizit sogar auf 120 000 Euro angewachsen.

Das Schlimme an der Situation sei, dass die Stadt wegen Corona nichts daran ändern könne, so Hansen. Die Beschäftigten der FTBL seien seit Monaten in Kurzarbeit, so Hansen. Dennoch gab sich der Kämmerer optimistisch. Er geht davon aus, dass die Stadt mit einem "dunkelblauen Auge" davonkommt.

Stadtrat Sebastian Kopp, Fraktionschef der Unabhängigen Liste (UL), äußerte bei der Diskussion die Sorge, dass die Stadt niemals ein positives Ergebnis schaffen werde. Hansen antwortete, dass das Zahlenwerk eine Planung sei basierend auf Orientierungsdaten des Landes. Das ändere sich, wenn ab April die Konjunktur wieder in Schwung komme.

Stadtrat Thomas Eisinger (CDU) gab zu bedenken, dass der Verlust innerhalb der nächsten drei Jahre ausgeglichen werden müsse. Nach der jetzigen Prognose werde dies aber nicht gelingen, fürchtete er.

Der Kämmerer antwortete, dass der letzte Schritt eine Entnahme des Betrages aus dem Eigenkapital der Stadt sei. Die Höhe dieses Eigenkapitals stehe aber noch nicht fest, da die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt sei. Dort sind die Vermögenswerte der Stadt aufgelistet. Der Kämmerer sagte, dass mit Hochdruck an dieser Eröffnungsbilanz gearbeitet werde.

Bürgermeister Dietmar Fischer gab zu bedenken, dass die Corona-Krise die eine Kommune stärker, die andere weniger stark belaste. Durch Einrichtungen wie die Therme werde Bad Liebenzell "sehr stark belastet". Die Stadt erfülle mit ihnen Aufgaben für den gesamten Landkreis. Wegen Corona seien diese Einrichtungen geschlossen worden. "Es ist noch keine Lösung da", räumte er im Hinblick auf die durch den Lockdown entstehenden Defizite ein. Dabei hätten die betreffenden Mitarbeiter vor der Pandemie ihr originäres Geschäft "hervorragend erledigt". So seien bis Ende Februar 2020 pro Tag im Durchschnitt 110 Gäste mehr in die Therme gekommen als 2019. Und 2019 habe es im Vergleich zum Vorjahr ein Plus in Höhe von zehn bis zwölf Prozent gegeben. Das Kurhaus habe 2019 einen Umsatzrekord verzeichnet, so Fischer: "Hätten wir diese Einrichtungen nicht, könnte Bad Liebenzell einen entspannten Haushalt aufstellen."

Eisinger beklagte, dass bei den jetzigen Negativzahlen der schwarze Peter bei den Kommunen liege. Diese müssten vom Land als Ausgleich etwas bekommen. Fischer antwortete, dass die Stadt im Hinblick auf das Programm des Landes für kommunale Thermen in Höhe von 15 Millionen Euro Anträge gestellt habe. Allerdings würden die Mittel das Defizit nicht decken: "Die Zahlungen sind vom Land nach oben gedeckelt."

Stadträtin Katrin Heeskens (UL) sagte, dass ihr angesichts solcher Zahlen "ganz schwindelig" werde. Sie sprach sich für eine Priorisierung aus: "Was man nicht hat, kann man nicht ausgeben."

Fischer antwortete, dass die Verwaltung beim Haushalt von pessimistischen Annahmen ausgehe. "Ein negativer Ergebnishaushalt ist derzeit kein Beinbruch", sagte der Rathauschef. Das sei historisch bedingt, sagte er im Hinblick auf die Corona-Krise. In den vergangenen Jahren habe die Stadt solide gewirtschaftet. Schulen und Kindergärten seien enorm wichtig: "Wir dürfen uns nicht von eins, zwei oder drei schlechten Jahren aufhalten lassen." Wie solle die Stadt vorankommen, wenn die Infrastruktur ausgebremst werde. Glasfaserleitungen müsse es auch in Maisenbach-Zainen geben. Mit den Investitionen schaffe die öffentliche Hand eine Nachfrage und bringe die Wirtschaft in Gang. Die Stadt habe zwar Schulden. Den Verbindlichkeiten stünden aber auch Werte gegenüber.

Doch die Skepsis blieb. Stadtrat Erich Grießhaber, Fraktionsvorsitzender der Grünen, erinnerte daran, dass die Stadt auch noch zehn Millionen Euro in das Kurhaus stecken wolle: "Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir das hinbekommen."

Kämmerer Hansen antwortete, dass das Defizit nicht hausgemacht sei. "Uns trifft es an allen Ecken und Enden", ergänzte Fischer. Schieben könne die Stadt ohnehin nur im investiven Bereich gab Hansen zu bedenken. Die Ausgaben im Ergebnishaushalt dagegen seien festgezurrt. Hier gebe es nur die Alternative, Einrichtungen ganz zu schließen.

Stadtrat Kopp sagte, dass Investitionsansätze gestreckt werden müssten. Er sprach sich dafür aus, das Zahlenwerk zurück in die Ausschüsse zu verweisen. Stadtrat Eisinger sprach sich dafür aus, den Haushalt wie vorgelegt anzugehen, zumal bei den Einnahmen konservativ geplant werde.

Rotstift bei bestimmten Investitionen gefordert

Stadträtin Heeskens dagegen blieb bei ihrer Meinung. Ihr sei das Minus zu hoch: "Es gibt schon noch Spielraum im investiven Bereich." Zudem gab sie zu bedenken, dass die Stadt 2021 beim Personal fast eine halbe Million Euro mehr ausgebe als ein Jahr zuvor. Nicht alles hänge mit Corona zusammen. Es gebe auch andere Ansatzpunkte. Fischer entgegnete, dass die Kommunen vom Land und vom Bund dazu aufgefordert würden, zu investieren.

Stadtrat Armin Jans (CDU) sagte dagegen, dass er mit dem Haushalt nur ungern in die Ausschüsse zurückgehen wolle. "Ein Jahresabschluss sieht immer anders aus als ein Haushaltsplan", gab er sich optimistisch.

Doch Heeskens blieb hartnäckig. Es gebe beim Investitionsplan für die FTBL Absichten, die der Gemeinderat mehrheitlich nicht wolle. Bürgermeister Fischer antwortete, dass die von Heeskens angesprochenen geplanten Investitionen der FTBL keinerlei Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt für das Jahr 2021 hätten. Es handele sich um mittelfristige Absichten. In diesem Zusammenhang verlangte Heeskens auch eine Änderung des Gesellschaftervertrages im Hinblick auf die FTBL. Zum Hintergrund: Eine Mehrheit des Gemeinderates beschloss bereits vor mehr als einem Jahr, dass der Gemeinderat Ausgaben der FTBL ab 250 000 Euro absegnen muss. Stein des Anstoßes ist ein mögliches Parkdeck bei der Paracelsus-Therme. Der Aufsichtsrat der FTBL befürwortet mehrheitlich das Vorhaben, der Gemeinderat aber nicht. Nach ersten Schätzungen könnte das Parkdeck fünf Millionen Euro kosten. Finanziert werden soll es unter anderem über Parkgebühren.

Weder Heeskens noch Fischer erwähnten das Parkdeck in der Ausschusssitzung mit Namen. Heeskens klagte aber darüber, dass eine demokratische Entscheidung nicht umgesetzt werde.

Demnächst berät der Gemeinderat über den vom Verwaltungs- und Finanzauschusses abgelehnten Haushalt.

