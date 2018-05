Bad Liebenzell Aus Reifen Kinderschaukeln gebaut

Bad Liebenzell. Ein Schüler des SBBZ befestigt an einem mit blauer und pinker Farbe bemalten Reifen an vier Stellen Haken. An diesen befestigt er Seile. Und schon ist eine horizontale Schaukel entstanden, auf die sich zwei Kinder setzen könnten, wenn sie an einem Gestänge befestigt ist. Eine Schülerin wiederum bemalt einen Reifen mit grüner Farbe. "Ich habe die Farbe Grün genommen, weil ich die Farbe schön finde", sagt sie. Ihr macht die Arbeit viel Spaß. Zwei andere Schülerinnen stechen mit Scheren Löcher in einen Reifen. Er ist mit roter, gelber und pinker Farbe bemalt. In die Löcher wird später ein Seil gezogen, sodass eine Netzschaukel entsteht, in die sich Kinder später setzen können.

Schüler beweisen ihre Kreativität

"Ich finde das Projekt superspannend. Die Schüler dürfen kreativ sein", sagt Marie Heidelberg. Sie ist die zuständige Klassenlehrerin der Jahrgangsstufen 7 bis 9 am SBBZ. Auf ihrem Anwesen in Unterlengenhardt bemalen die Schüler die Reifen. Es sei schön zu sehen, welch tolle Ergebnisse herauskämen, freut sich die Lehrerin. Die Schüler würden mit den Farben klecksen, punkten und ihre Hände abdrucken. Dadurch entstünden interessante Muster. Ein örtlicher Stuckateur-Meisterbetrieb sponserte die Farben.