Bad Liebenzell Auch Weltmeister sind zu sehen

Bad Liebenzell. Am zweiten Tag des Bad Liebenzeller Open Air Sommers im Kurpark waren örtliche Nachwuchsbands angekündigt. Doch just an diesem Tag legte der Hochsommer eine Pause ein. Das kühle Wetter wirkte sich auf die Besucherzahlen aus, nicht jedoch auf die gute Stimmung derer, die sich, warm angezogen, aufgemacht hatten, um einen frohen Nachmittag und Abend zu erleben.