Bad Liebenzell Arbeitslager statt Todeszug

Nach der Befreiung am Kriegsende kehrte er zunächst mit seiner Familie zurück nach Ungarn. Doch in der Zeit nach dem Krieg waren Juden dort – immer noch – verhasst. Nachdem der Ungarische Volksaufstand 1956 von der sowjetischen Armee niedergekämpft worden war, fand sich Breuers Name – er war inzwischen 13 Jahre alt – auf der Todesliste der kommunistischen Machthaber. Eine Lehrerin warnte ihn und mit gefälschten Papieren stieg er in einen Zug nach Österreich. Als Geheimpolizisten den Zug durchsuchten, konnte er abspringen und über die grüne Grenze ins Nachbarland gelangen. Er war wieder in Wien – heimat- und mittellos.

Nach Israel ausgewandert

Doch mithilfe einer jüdischen Zionistenorganisation konnte er per Schiff nach Israel einreisen, in seine neue und endgültige Heimat. Hier war er nicht nur geduldet, sondern willkommen – verfolgte Juden aus aller Welt waren im Land ihrer Vorväter zu Israelis geworden.

Tomi Breuer lernte Hebräisch, machte Abitur und brachte es als Lehrer bis zum stellvertretenden Schulleiter der High-School in Netanya. Sein Engagement führte ihn dann in Begleitung einer Basketball-Mannschaft wieder nach Deutschland, in Neta­nyas Partnerstadt Gießen. "Ich fühlte mich wie ein Verräter an denen, die ihr Leben im Holocaust gelassen haben", erzählte er. Doch dann erlebte er die Freundschaft und Wärme einer neuen Generation in Deutschland und wurde sich seiner Verantwortung als Zeitzeuge bewusst.

Gerade gegenüber Schulklassen fühlt er sich besonders verpflichtet und wird neben dem Vortrag in Bad Liebenzell auch einige Schulen im Umkreis besuchen. Das Hilfswerk Zedakah in Maisenbach ist als Mitveranstalter in Bad Liebenzell dabei und koordiniert die Besuche von Breuer. Mit einem Altenpflegeheim und einem Erholungsheim macht Zedakah bereits seit fast 60 Jahren einen wertvollen Dienst praktischer Nächstenliebe an Holocaust-Überlebenden im Norden Israels. Zedakah ist hebräisch und heißt auf deutsch "Wohltätigkeit".

Zusammen mit dem Schuldekan des evangelischen Kirchenbezirks und dem gemeinnützigen Medienunternehmen "Morija" wurde vor einiger Zeit das Projekt "Papierblatt" ins Leben gerufen, das Interviews und Vorträge mit Zeitzeugen als Videos festhält und online zusammen mit didaktischem Begleitmaterial zur Verfügung stellt. Auch der Abend in Bad Liebenzell soll diesem Projekt hinzugefügt werden.