Bad Liebenzell 600 000 Euro für die Schulen

Bürgermeister Dietmar Fischer freute sich sehr darüber, dass die Stadt denjenigen Betrag bekomme, der im Etat auch eingestellt sei, zumal die Haushaltssituation von Bad Liebenzell angespannt ist. "Wir sind finanztechnisch schwächer aufgestellt", räumt Fischer mit Blick auf andere Kommunen ein. Nach seinen Worten belaufen sich die Gesamtkosten auf fast zwei Millionen Euro. Er teilte mit, dass die Arbeiten noch in diesem Jahr ausgeschrieben und vergeben werden. Der Großteil der Maßnahmen soll noch in diesem Jahr erledigt werden, so Fischer. Der Bürgermeister hofft, dass alles zügig umgesetzt wird.