Bad Liebenzell 60 Weihnachtspäckchen übergeben

Bad Liebenzell-Unterhaug­stett. Auch in diesem Jahr werden bundesweit Päckchen für Kinder in ländlichen Gebieten der Ukraine und in Moldawien gesammelt.

"Kinder helfen Kindern" heißt die bundesweite Aktion von privaten Wohltätigkeitsorganisationen.

Für die Kurstadt Bad Liebenzell ist Beatriz Volle aus Monakam beim Sammeln in Schulen und Kindertagesstätten unterwegs. Sie gehört dem Pforzheimer "Ladies’ Circle 50" an, einer Vereinigung von Frauen, die sich in der Region für soziale Projekte einsetzen.